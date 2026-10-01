1. Tranche neu

Betrag:         145 Mio  Fr.
Coupon:         0,90 Prozent
Emissionspreis: 100,071 Prozent
Laufzeit:       4,33 Jahre, bis 27.02.2031
Liberierung:    27.10.2026
Spread (MS):    +25 BP
YtM:            0,883 Prozent
Spread (Govt.): +43,2 BP
ISIN:           CH1606711484
Rating:         AA+ (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 26.10.2026

2. Tranche neu

Betrag:         240 Mio  Fr.
Coupon:         1,1 Prozent
Emissionspreis: 100,152 Prozent
Laufzeit:       8 Jahre, bis 27.10.2034
Liberierung:    27.10.2026
Spread (MS):    +30 BP
YtM:            1,080 Prozent
Spread (Govt.): +53,5 BP
ISIN:           CH1606711492
Rating:         AA+ (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 26.10.2026

3. Tranche (Aufstockung)

Betrag:         80 Mio  Fr.
Coupon:         0,95 Prozent
Emissionspreis: 93,482 Prozent
Laufzeit:       23,95 Jahre, bis 10.10.2050
Liberierung:    27.10.2026
Spread (MS):    +32 BP
YtM:            1,267 Prozent
Spread (Govt.): +63,2 BP
ISIN vorläufig: CH1606711500
ISIN bisher:    CH1485827104
Rating:         AA+ (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 26.10.2026

cf/hr

(AWP)