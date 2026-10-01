1. Tranche neu
Betrag: 145 Mio Fr. Coupon: 0,90 Prozent Emissionspreis: 100,071 Prozent Laufzeit: 4,33 Jahre, bis 27.02.2031 Liberierung: 27.10.2026 Spread (MS): +25 BP YtM: 0,883 Prozent Spread (Govt.): +43,2 BP ISIN: CH1606711484 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026
2. Tranche neu
Betrag: 240 Mio Fr. Coupon: 1,1 Prozent Emissionspreis: 100,152 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 27.10.2034 Liberierung: 27.10.2026 Spread (MS): +30 BP YtM: 1,080 Prozent Spread (Govt.): +53,5 BP ISIN: CH1606711492 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026
3. Tranche (Aufstockung)
Betrag: 80 Mio Fr. Coupon: 0,95 Prozent Emissionspreis: 93,482 Prozent Laufzeit: 23,95 Jahre, bis 10.10.2050 Liberierung: 27.10.2026 Spread (MS): +32 BP YtM: 1,267 Prozent Spread (Govt.): +63,2 BP ISIN vorläufig: CH1606711500 ISIN bisher: CH1485827104 Rating: AA+ (S&P) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026
cf/hr
(AWP)