Betrag: 155 Mio Fr. Coupon: 1,6575 Prozent Emissionspreis: 100 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 22.09.2032 - Callable 1x: 22.09.2031 (danach Coupon Saron +120 BP) Liberierung: 22.09.2026 Spread (MS): +110 BP Spread (Gov.): +138 BP Rating: A3/BBB/BBB+ (Moody's/S&P/Scope) ISIN: CH1598620065 Kotierung: SIX, ab 18.09.2026
Die Anleihe ist als 6NC5 strukturiert und kann damit erstmals nach fünf Jahren zurückbezahlt werden. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Kredite und Investitionen verwendet werden
an/rw
(AWP)