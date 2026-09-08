Betrag:          155 Mio Fr.
Coupon:          1,6575 Prozent
Emissionspreis:  100 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 22.09.2032
- Callable 1x:   22.09.2031 (danach Coupon Saron +120 BP)
Liberierung:     22.09.2026
Spread (MS):     +110 BP
Spread (Gov.):   +138 BP
Rating:          A3/BBB/BBB+ (Moody's/S&P/Scope)
ISIN:            CH1598620065
Kotierung:       SIX, ab 18.09.2026

Die Anleihe ist als 6NC5 strukturiert und kann damit erstmals nach fünf Jahren zurückbezahlt werden. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung beziehungsweise Refinanzierung nachhaltiger Kredite und Investitionen verwendet werden

an/rw

(AWP)