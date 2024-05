1. Tranche Aufstockung S. 544 Betrag: 305 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 705 Mio Fr. Coupon: 2,50 Prozent Emissionspreis: 103,159 Prozent Laufzeit: 2 Jahre 265 Tage, bis 16.02.2027 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,316 Prozent Spread (MS): +22 BP Valor: CH0124138840 Valor prov.: CH1337248996 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 2. Tranche Aufstockung S. 734 Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 536 Mio Fr. Coupon: 1,875 Prozent Emissionspreis: 103,457 Prozent Laufzeit: 6 Jahre 234 Tage, bis 15.01.2031 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,328 Prozent Spread (MS): +20 BP Valor: CH1243651952 Valor prov.: CH1337249002 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 3. Tranche Aufstockung S. 748 Betrag: 185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 565 Mio Fr. Coupon: 1,625 Prozent Emissionspreis: 102,133 Prozent Laufzeit: 9 Jahre 294 Tage, bis 15.03.2034 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,391 Prozent Spread (MS): +20 BP Valor: CH1310346239 Valor prov.: CH1337249010 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024 4. Tranche Aufstockung S. 746 Betrag: 345 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 593 Fr. (bisher 248 Mio) Coupon: 1,75 Prozent Emissionspreis: 108,056 Prozent Laufzeit: 24 Jahre 245 Tage, bis 26.01.2049 Liberierung: 21.05.2024 Yield to Mat.: 1,363 Prozent Spread (MS): +8 BP Valor: CH1280154324 Valor prov.: CH1337249028 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 16.05.2024

pre