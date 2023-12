1.Tranche (Aufstockung S. 728) Betrag: 169 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 672 Mio Fr. Coupon: 2,0 Prozent Emissionspreis: 105,703 Prozent Laufzeit: 10 Jahre 243 Tage, bis 25.08.2034 Liberierung: 22.12.2023 Yield to Mat.: 1,42 Prozent Spread (MS): +19 BP Valor: CH1214797131 Valor prov.: CH1305916848 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.12.2023 2.Tranche (Aufstockung S. 665) Betrag: 277 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 727 Mio Fr. (bisher 450 Mio) Coupon: 1,125 Prozent Emissionspreis: 95,056 Prozent Laufzeit: 23 Jahre 296 Tage, bis 18.10.2047 Liberierung: 22.12.2023 Yield to Mat.: 1,37 Prozent Spread (MS): +11 BP Valor: CH0438965581 Valor prov.: CH1305916855 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 20.12.2023

pre