Für alle Tranchen: Rating: Aaa (Moody's) Liberierung: 07.12.2026 Kotierung: SIX, ab 04.12.2026 1. Tranche Aufstockung, S. 457 Betrag: 258 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1200 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 101,208 Prozent Laufzeit: 2,94 Jahre, bis 16.11.2029 Yield to Mat.: 0,833 Prozent Spread (MS): +37 BP Spread (Govt.): +39,9 BP ISIN: CH1621649503 - Basistranche: CH0259810585 2. Tranche Aufstockung, S. 625 Betrag: 124 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 259 Mio Fr Coupon: 0,65 Prozent Emissionspreis: 98,629 Prozent Laufzeit: 4,91 Jahre, bis 03.11.2031 Yield to Mat.: 0,937 Prozent Spread (MS): +40 BP Spread (Govt.): +52,1 BP ISIN: CH1621649511 - Basistranche: CH1515238702 3. Tranche neu, S. 633 Betrag: 457 Mio Fr. Coupon: 1,1 Prozent Emissionspreis: 100,030 Prozent Laufzeit: 9,98 Jahre, bis 28.11.2036 Yield to Mat.: 1,097 Prozent Spread (MS): +42 BP Spread (Govt.): +56,7 BP ISIN: CH1621649529 4. Tranche Aufstockung, S. 621 Betrag: 116 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 465 Mio Fr. Coupon: 1,1 Prozent Emissionspreis: 98,630 Prozent Laufzeit: 15,04 Jahre, bis 20.12.2041 Yield to Mat.: 1,200 Prozent Spread (MS): +43 BP Spread (Govt.): +57,1 BP ISIN: CH1621649537 - Basistranche: CH1515238470
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(AWP)