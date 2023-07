1. Tranche Aufstockung S. 563 Betrag: 188 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 425 Mio Fr. Coupon: 1,625% Emissionspreis: 99,240% Laufzeit: 2,7 Jahre, bis 07.04.2026 Liberierung: 25.07.2023 Yield to Mat.: 1,915% Spread (MS): -7 BP Valor: CH1206367570 Valor prov.: CH1266847206 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.07.2023 2. Tranche neu S. 575 Betrag: 432 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,85% Emissionspreis: 100,146% Laufzeit: 7,78 Jahre, bis 05.05.2031 Liberierung: 25.07.2023 Yield to Mat.: 1,830% Spread (MS): -6 BP Valor: CH1266847214 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.07.2023 3. Tranche neu S. 576 Betrag: 526 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,85% Emissionspreis: 100,422% Laufzeit: 14,98 Jahre, bis 19.07.2038 Liberierung: 25.07.2023 Yield to Mat.: 1,818% Spread (MS): -9 BP Valor: CH1266847222 Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 24.07.2023

