1. Tranche (neu) Betrag: 130 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 100,281 Prozent Laufzeit: 11 Jahre, bis 04.06.2035 Liberierung: 04.06.2024 Yield to Mat.: 1,223 Prozent Spread (MS): +3 BP Valor: CH1348614178 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 31.5.2024 2. Tranche (Aufstockung) Betrag: 120 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu:270 Mio Fr. Coupon: 1,125 Prozent (accrued interet 338 days) Emissionspreis: 98,171 Prozent Laufzeit: 16 Jahre 22 Tage, bis 26.06.2040 Liberierung: 04.06.2024 Yield to Mat.: 1,251 Prozent Spread (MS): +0,0 BP Valor: CH1348614186 Orignial-Valor: 28'495'050 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 31.5.2024 3. Tranche (neu) Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,3 Prozent Emissionspreis: 100,960 Prozent Laufzeit: 25 Jahre, bis 04.06.2049 Liberierung: 04.06.2024 Yield to Mat.: 1,255 Prozent Spread (MS): -1,0 BP Valor: CH1348614194 Rating: AAA (S&P) Kotierung: SIX, ab 31.5.2024

uh/rw