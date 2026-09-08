Tranche 1 Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,90 Prozent Emissionspreis: 100,010 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 25.09.2030 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 0,898 Prozent Spread (MS): +50 BP Valor: CH1581468274 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026 Tranche 2 Betrag: 120 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 100,246 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 25.09.2034 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 1,218 Prozent Spread (MS): +62 BP Valor: CH1581468282 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026
rw/an
(AWP)