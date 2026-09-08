Tranche 1

Betrag:         100  Mio Fr. 
Coupon:         0,90 Prozent
Emissionspreis: 100,010 Prozent
Laufzeit:       4 Jahre, bis 25.09.2030
Liberierung:    25.09.2026
Yield to Mat.:  0,898 Prozent
Spread (MS):    +50 BP
Valor:          CH1581468274
Rating:         A-/A (ZKB/fedafin)   
Kotierung:      SIX, ab 24.09.2026

Tranche 2

Betrag:         120 Mio Fr. 
Coupon:         1,25 Prozent
Emissionspreis: 100,246 Prozent
Laufzeit:       8 Jahre, bis 25.09.2034 
Liberierung:    25.09.2026
Yield to Mat.:  1,218 Prozent
Spread (MS):    +62 BP 
Valor:          CH1581468282
Rating:         A-/A (ZKB/fedafin)  
Kotierung:      SIX, ab 24.09.2026

rw/an

(AWP)