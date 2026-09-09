Tranche 1

Betrag:         100  Mio Fr. 
Coupon:         0,90 Prozent
Emissionspreis: 100,010 Prozent
Laufzeit:       4 Jahre, bis 25.09.2030
Liberierung:    25.09.2026
Yield to Mat.:  0,898 Prozent
Spread (MS):    +50 BP
Valor:          CH1581468274
Rating:         A-/A (ZKB/fedafin)   
Kotierung:      SIX, ab 24.09.2026

Tranche 2

Betrag:         120 Mio Fr. 
Coupon:         1,25 Prozent
Emissionspreis: 100,246 Prozent
Laufzeit:       8 Jahre, bis 25.09.2034 
Liberierung:    25.09.2026
Yield to Mat.:  1,218 Prozent
Spread (MS):    +62 BP 
Valor:          CH1581468282
Rating:         A-/A (ZKB/fedafin)  
Kotierung:      SIX, ab 24.09.2026

Die Emission sei Teil der Finanzierungsstrategie der Gruppe, teilte die Vaudoise am Mittwoch mit. Diese ziele darauf ab, eine aktive Präsenz auf dem Schweizer Obligationenmarkt aufrechtzuerhalten, die Finanzierungsquellen zu diversifizieren und das Kapitalmanagement zu optimieren.

rw/an

(AWP)