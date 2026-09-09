Tranche 1 Betrag: 100 Mio Fr. Coupon: 0,90 Prozent Emissionspreis: 100,010 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 25.09.2030 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 0,898 Prozent Spread (MS): +50 BP Valor: CH1581468274 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026 Tranche 2 Betrag: 120 Mio Fr. Coupon: 1,25 Prozent Emissionspreis: 100,246 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 25.09.2034 Liberierung: 25.09.2026 Yield to Mat.: 1,218 Prozent Spread (MS): +62 BP Valor: CH1581468282 Rating: A-/A (ZKB/fedafin) Kotierung: SIX, ab 24.09.2026

Die Emission sei Teil der Finanzierungsstrategie der Gruppe, teilte die Vaudoise am Mittwoch mit. Diese ziele darauf ab, eine aktive Präsenz auf dem Schweizer Obligationenmarkt aufrechtzuerhalten, die Finanzierungsquellen zu diversifizieren und das Kapitalmanagement zu optimieren.