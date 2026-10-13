Betrag: 130 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 1,85 Prozent Emissionspreis: 100,310 Prozent Laufzeit: 7 Jahre bis 03.11.2033 Liberierung: 03.11.2026 Yield to Mat.: 1,8025 Prozent Spread (MS): +112 BP Spread (Govt.): +136,0 BP ISIN: CH1606711542 Issuer Rating: A1 (Moody's) - Instr. Rating: A3 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 02.11.2026

Mit der Anleihe soll die Refinanzierungsstruktur optimiert werden. Zudem unterstütze die Transaktion die Erfüllung der regulatorischen MREL-Anforderungen, teilte die VP Bank am Dienstag in einem Communiqué mit.