Betrag:          130 Mio CHF (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Zinssatz:        1,85 Prozent
Emissionspreis:  100,310 Prozent
Laufzeit:        7 Jahre bis 03.11.2033
Liberierung:     03.11.2026
Yield to Mat.:   1,8025 Prozent
Spread (MS):     +112 BP
Spread (Govt.):  +136,0 BP
ISIN:            CH1606711542
Issuer Rating:   A1 (Moody's)
- Instr. Rating: A3 (Moody's)
Kotierung:       SIX, ab 02.11.2026

Mit der Anleihe soll die Refinanzierungsstruktur optimiert werden. Zudem unterstütze die Transaktion die Erfüllung der regulatorischen MREL-Anforderungen, teilte die VP Bank am Dienstag in einem Communiqué mit.

hr/uh

(AWP)