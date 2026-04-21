«Ich ‌glaube, es war so ähnlich wie bei einem Taylor-Swift-Konzert, wo alle gleichzeitig auf den Knopf gedrückt haben», ‌sagte Rick Woldenberg, Chef des Herstellers für Lernspielzeug Learning Resources. Er zeigte ​sich jedoch frustriert darüber, dass überhaupt ein Erstattungsantrag gestellt werden muss. «Sie haben ein Urteil des Obersten Gerichtshofs, das besagt, dass sie zu viele Steuern kassiert haben. Warum muss ich ihnen also sagen, dass sie das Geld zurückschicken sollen?»