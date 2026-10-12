Generell zeigt sich der Absatz im Nutzfahrzeugmarkt nach neun Monaten aber relativ verhalten. Der Importverband Auto Schweiz registriert laut einer Mitteilung vom Montag nach drei Quartalen ein leichtes Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Derweil wird der Fuhrpark hierzulande aber immer elektrischer und die Elektrifizierung des Schweizer Lastwagenmarktes gewinnt an Fahrt. So verfügte von Januar bis September 2026 mehr als jedes vierte neu immatrikulierte schwere Nutzfahrzeug über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht über einen reinelektrischen Antrieb.
Beliebt ab 3,5 bis 16 Tonnen
Besonders dynamisch entwickelt sich laut Auto Schweiz das Segment zwischen 3,5 und 16 Tonnen Gesamtgewicht. In dieser Gewichtsklasse werden bereits 40 Prozent der Neuzulassungen als rein elektrische Fahrzeuge auf die Strassen gebracht.
Der Anteil reinelektrischer Fahrzeuge bei den schweren Nutzfahrzeugen ab 16 Tonnen erreichte per Ende September derweil 27,4 Prozent. Bei den Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen sei der Anteil an elektrischen Neuimmatrikulationen indes «deutlich geringer», wie Auto-Schweiz-Mediensprecher Frank Keidel auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte.
Dies liegt laut Keidel auch daran, dass bei Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen die Kostenvorteile für rein elektrischer Fahrzeuge, wie etwa die Befreiung von der Schwerverkehrsabgabe (LSVA), grösser sind als bei Nutzfahrzeugen unter 3,5 Tonnen.
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(AWP)