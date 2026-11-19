Dessen zuletzt etwas erholte Aktien sackten um 4,6 Prozent ab. Bei den ebenfalls als KI-Profiteure geltenden Halbleitertiteln fiel die Kursentwicklung durchwachsen aus. Für AMD ging es als Schlusslicht im Nasdaq 100 um 9,3 Prozent nach unten. Hier belasteten zusätzlich Meldungen über eine Shortseller-Attacke. Verluste erlitten auch der Zulieferer Applied Materials und das Cloud-Unternehmen CoreWeave . Möglicherweise zogen Anleger Mittel aus einigen Aktien auch aus der Tech-Branche ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein. Für die Chiphersteller Intel und Qualcomm sowie für Western Digital und Seagate ging es hingegen deutlich bergauf./gl/he