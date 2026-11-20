Zum Handelsende sackten die Anthropic-Titel um 9 Prozent auf knapp 89 US-Dollar. Damit näherten sie sich dem Ausgabepreis von 83 Dollar - vom ersten Kurs bei 111,50 Dollar und dem bisherigen Hoch bei 115,10 Dollar waren sie schon am Vortag deutlich zurückgefallen. Das Unternehmen wird an der Börse mit etwas mehr als 1,5 Milliarden Dollar bewertet. Damit gehört Anthropic nur wenige Jahre nach der Gründung zu den wertvollsten Unternehmen der Welt.