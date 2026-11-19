Der Rekord-Börsengang ist ein wichtiger Meilenstein für Anthropic und die gesamte KI-Industrie. Zum einen zeigt er das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bisher hohe Verluste schrieb und noch hunderte Milliarden Dollar in Infrastruktur investieren will. Für die Branche bedeutet er auch, dass der Markt sich bislang nicht grundsätzlich durch die Angst vor Risiken Künstlicher Intelligenz und Zweifel an den Gewinnaussichten abschrecken lässt.