Anthropic wurde erst vor knapp sechs Jahren gegründet - und zwar von einem Team, das den ChatGPT-Entwickler OpenAI verliess. Die Gründer um die Geschwister Dario und Daniela Amodei waren zu der Einschätzung gekommen, dass bei OpenAI nicht genug die Risiken Künstlicher Intelligenz beachte. Anthropic richtete sich vor allem auf das Geschäft mit Unternehmen und Behörden aus und überholte nun OpenAI auf dem Weg an die Börse. Der ChatGPT-Entwickler verschob seinen Börsengang ins kommende Jahr und verwies dabei unter anderem auf eine negative Stimmung gegenüber der Technologie in der Gesellschaft./so/DP/jha