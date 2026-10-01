Die Anzeichen für eine Belebung der Industrie verdichten sich, so das Fazit aus dem von Raiffeisen monatlich erhobene KMU-PMI. Der Gesamtindex ging im September zwar auf 54,5 um 0,4 Punkte zurück, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Der Index liegt damit aber den dritten Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.