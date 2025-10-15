Die US-Grossbank Morgan Stanley hat dank eines florierenden Geschäfts mit Firmenübernahmen im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht.
Der Nettogewinn stieg um rund 45 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar oder 2,80 Dollar je Aktie, nach 3,2 Milliarden Dollar oder 1,88 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum, wie das US-Geldhaus am Mittwoch mitteilte.
Die Erträge im Investmentbanking kletterten auf 2,11 Milliarden Dollar von 1,46 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Die Gesamterträge erreichten einen Rekordwert von 18,2 Milliarden Dollar. Die Aktie des Instituts legte im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent zu.
Auch Wettbewerber wie JPMorgan Chase, Goldman Sachs oder Citigroup verzeichneten dank zahlreicher Fusionen, Übernahmen und Börsengängen im abgelaufenen Quartal kräftige Gewinnzuwächse.
(Reuters)