Zu den finanziellen Bedinungen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. «Durch diese Kooperation bauen wir unsere Präsenz in der Westschweiz aus und erhalten mit Impactmedias eine zusätzliche, lokal verankerte Vertriebsorganisation für unser Out of Home-Medien-Portfolio in der Romandie», wird APG-CEO Markus Ehrle in der Mitteilung zitiert.