Selenskyj hält an Angriffen auf russische Raffinerien fest

Die Ukraine greift dabei auch immer wieder Ziele in Russland weit hinter der Front an, um Präsident Wladimir Putin die Fortsetzung seines Kriegs zu erschweren. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verteidigte erneut die Angriffe auch auf Raffinerien in Russland. Sein Land müsse antworten, wenn Russland Ziele der Energieinfrastruktur angreife und Menschen in der Ukraine töte, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox News. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die Ukraine angesichts hoher Dieselpreise gebeten, keine russischen Ölraffinerien mehr anzugreifen.