Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung ging in den ersten sechs Monaten des Jahres um 3,0 Prozent auf 12,3 Millionen Franken zurück, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Unter dem Strich erzielte die APPKB einen Gewinn von 9,8 Millionen Franken, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert um 3,9 Prozent entspricht.