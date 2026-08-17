Zu den Änderungen gehört, dass das Wort «Tracking» auf der Auswahlseite nicht mehr vorkommt. Ausserdem bekommen die App-Betreiber die Möglichkeit, Nutzer nach einem Jahr wieder nach einer Erlaubnis zu fragen, deren Aktivität bei anderen Anwendungen und Websites zu verfolgen. Schliesslich ändern sich die Auswahlmöglichkeiten. Bisher hiess es auf dem oberen der zwei digitalen Tasten in der Abfrage «App-Tracking ablehnen» und auf dem unteren «Erlauben». Künftig gibt es die Wahl zwischen «Erlauben» auf dem oberen Button und «Verbieten» auf dem unteren.