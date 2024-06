Apple will in grossem Stil neue KI-Funktionen auf das iPhone und andere Geräte bringen. Die Software solle dabei auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Nutzer zugeschnitten sein und zugleich den grösstmöglichen Datenschutz bieten, kündigte der iPhone-Konzern am Montag zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC an. Die Aktie konnte die erwartete Ankündigung zunächst nicht beflügeln, das Papier verlor im US-Handel 1,7 Prozent.