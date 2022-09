Genau diesen Service bietet ART Computer in Zusammenarbeit mit Apple und dem Finanzdienstleister HeidiPay an: die besten und neuesten Apple-Produkte, zahlbar in monatlichen Raten mit 0% Zins. Bei ART Computer kann man beispielsweise ein neues MacBook Air mit M1 Chip erwerben und dafür 24 Monate lang nur je 47 Franken bezahlen. Für ein neues MacBook Air mit M2 Chip sind es 58 Franken. Das Beste daran? Es gibt keine versteckten Zusatzkosten.

Heutzutage haben Konsumentinnen und Konsumenten Zugriff auf so viele Produkte und Inhalte wie noch nie zuvor. Das Smartphone ist ein Portal für ganze Musik-, TV- und Filmbibliotheken, Software-Lösungen gibt es ebenfalls im Abo. Monatliche Zahlungen an Anbieter wie Netflix, Spotify oder Microsoft machen es möglich. Auch die Krankenkasse oder das Handy-Abo wird monatlich abgerechnet. Warum sollte es beim Computer anders sein?

Profitiere jetzt vom Angebot Investieren Sie jetzt in ein neues Apple-Gerät von ART Computer und zahlen Sie dieses ganz einfach in Raten. Dabei fallen keine Zinsen, keine Anzahlung, keine versteckten Kosten und keine Verpflichtungen bei einem Mobilfunkanbieter an. Das alles können Sie direkt online oder im Laden abschliessen. Für Geschäftskunden stellt ART Computer zudem die volle Apple-Integration in ihre alltäglichen Prozesse sicher – konstruktive Kundenbetreuung inklusive. Mit der richtigen Hardware, Software und dem passenden Zubehör bauen Spezialisten B2B-Kunden ein eigenes Apple-Ökosystem auf. Mit ART Computer erleben Sie das Beste an Apple für die Business-Welt. Mehr Informationen erhalten Sie hier. Jetzt neues Apple-Gerät bestellen

Wie funktioniert es genau?

Wer ein neues Apple-Gerät in Erwägung zieht, besucht am besten die Website von ART Computer oder schaut im Geschäft vorbei. Dort kann man das gewünschte Gerät und den dazugehörigen Ratenplan auswählen. Dann folgt der Abschluss des Kaufs in ein paar einfachen Schritten:

Beim Checkout wählt man den gewünschten Plan (12 oder 24 Monate) aus.

Im nächsten Schritt folgt die Angabe der Kreditkartendaten.

In der Folge wird jeden Monat der vereinbarte Betrag auf der Karte belastet. Dabei fallen keine Zinsen an – man bezahlt also genau gleich viel für das Gerät, wie wenn man es beim Kauf mit einmaliger Zahlung getan hätte. Als Zahlungsanbieter fungiert HeidiPay.

Wer kann von dem Angebot profitieren?

Das Angebot von ART Computer und HeidiPay richtet sich an Inhaber eines Schweizer Passes oder einer Aufenthaltsbewilligung B oder C (seit mindestens einem Jahr) in Verbindung mit einem EU/EFTA-Pass. So kann die Identität verifiziert werden. Ansonsten ist das Angebot für alle in der Schweiz ansässigen Personen zwischen 18 und 70 Jahren gültig.

Welche Geräte sind erhältlich?

Das Angebot gilt für iMac, MacBook, iPad oder iPhone. Man kann etwa ein MacBook Pro 13″ mit M2 Chip innerhalb von 24 Monaten abbezahlen und die monatliche Rechnung beträgt nur 61 Franken. Oder soll es ein iPad sein? Das neue iPad Air im Bundle mit Apple Pencil und Magic Keyboard gibt es für nur 96 Franken pro Monat. Nach 12 Monaten ist das Gerät vollständig abbezahlt.

Was bietet ART Computer sonst noch an?

Ein nicht mehr benötigtes Apple-Gerät kann man beim Kauf eines neuen Gerätes bei ART Computer gegen einen Rabatt eintauschen. So findet das Gerät ein neues Leben oder wird korrekt recycelt. Zudem bietet ART Computer in allen Filialen die komplette Bandbreite von Apple-zertifizierten Reparaturen an.