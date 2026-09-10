Nach zuletzt drei Verlusttagen reagiert die Apple-Aktie am Donnerstag doch noch positiv auf die Vorstellung eines neuen iPhones. Der Konzern hatte am Vortag mit einer faltbaren Version eine bedeutende Neuheit bekannt gegeben. Am Mittwoch hatte dies den Kurs zwar noch nicht beflügelt, doch am Donnerstag folgten nun einige Analysten mit ersten Kommentaren, unter denen viele Stimmen positiv klangen.