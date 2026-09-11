VW: Massnahmen reichen nicht aus

Volkswagen begrüsste den Schritt der IG Metall und teilte mit: Das Gespräch sei nötig, um die 2024 beschlossenen Massnahmen konsequent umzusetzen und sich gleichzeitig den zusätzlichen Herausforderungen zu stellen, vor denen die gesamte Automobilindustrie stehe. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich in den vergangenen 18 Monaten grundlegend verändert - unter anderem durch geopolitische Spannungen, Handelsbarrieren, veränderte Märkte und den zunehmenden Wettbewerb chinesischer Hersteller. «Vorstand und Aufsichtsrat sind übereinstimmend der Überzeugung, dass die Ende 2024 vereinbarten Massnahmen nicht ausreichen, um die gemeinsam vereinbarte operative Umsatzrendite von 9 Prozent zu erwirtschaften», hiess es.