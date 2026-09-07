Die Arbeitslosenquote verharrte derweil gegenüber dem Vormonat bei 3,0 Prozent, wie es weiter hiess. Und auch um saisonale Faktoren bereinigt verblieb die Quote auf dem Juli-Niveau von 3,1 Prozent. Einen Anstieg auf 3,4 Prozent von 2,8 Prozent verbuchte der Wert indes bei den Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren. Das ist im August nicht unüblich und hängt vor allem mit dem Ende von Lehren und anderen Ausbildungen zusammen.