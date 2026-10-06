Ein weiterer Grund für das negative Ergebnis waren die gekürzten Leistungen des Bundes. Für das Jahr 2025 entfiel der Bundesbeitrag in Höhe von rund 600 Millionen Franken vollständig. Insgesamt werden die Bundesbeiträge an die ALV in den Jahren 2025 bis 2029 um 1,25 Milliarden Franken gekürzt.