Bei den offenen Stellen zeigte sich dagegen ein Rückgang. Im Oktober waren bei den RAV 40'462 Stellen gemeldet, 8,5 Prozent weniger als im September. Cosandey warnte jedoch davor, daraus auf eine allgemeine Zurückhaltung bei Neueinstellungen zu schliessen. Die Statistik erfasse nur einen Teil der tatsächlich ausgeschriebenen Stellen.