Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) längst nicht dort, wo er sein sollte. Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im November um 0,4 Punkte auf 99,7 Punkte, nachdem es zuvor zweimal deutlich gestiegen war. Der Frühindikator, der die Entwicklung der kommenden drei Monate spiegeln soll, liegt damit wieder unter der neutralen Marke von 100 Punkten. Die Bundesagentur für Arbeit wird an diesem Freitag ihre Statistik für den November bekanntgeben.