Neu rechnen die Ostschweizer mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von rund 625 Millionen Franken und einem operativen Gewinn EBITDA von rund 50 Millionen, wie es am Montag in einem Communiqué hiess. Bis dato hatte Arbonia ein Umsatzwachstum um 3 bis 5 Prozent sowie ein EBITDA auf Vorjahresniveau (57,3 Mio) in Aussicht gestellt.