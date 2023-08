Das hoch verschuldete Argentinien hat zur Begleichung fälliger Zinsforderungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) einen millionenschweren Kredit bei Katar aufgenommen. Das südamerikanische Land leihe sich bei dem Emirat 775 Millionen US-Dollar in Form von Sonderziehungsrechten, teilte die Regierung in Buenos Aires am Freitag mit. Damit konnte Argentinien die am Freitag fälligen Forderungen des IWF begleichen, ohne seine knappen Währungsreserven anzutasten.

04.08.2023 17:56