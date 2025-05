Nirgendwo ausserhalb der USA gibt es so viele Dollar

Schätzungen zufolge besitzen die Argentinier zwischen 250 und 400 Milliarden US-Dollar in bar oder im Ausland. Wegen der hohen Inflation in der Landeswährung Peso und des Misstrauens gegenüber den Banken legten die Argentinier in den vergangenen Jahrzehnten ihre Ersparnisse vor allem in Dollar an. In keinem anderen Land der Welt ausserhalb der USA sind so viele Dollarnoten im Umlauf wie in Argentinien.