«Argentinien wieder gross machen»

Für die nächste Präsidentenwahl im Oktober 2027 sieht Milei sich selbst trotz aller Kritik in einer blendenden Ausgangsposition. «In den hundert Jahren vor unserem Amtsantritt hatte sich Argentinien immer mehr abgeschottet, und wir sind immer ärmer geworden», sagte der 56 Jahre alte Ökonom. Nun wachse die argentinische Wirtschaft wieder. Trumps Motto «Make America Great Again» hat sich Milei auf seine Weise zu eigen gemacht, wie er erneut deutlich machte: «Wir haben jede Menge zu tun, um Argentinien wieder gross zu machen.»