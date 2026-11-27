Argentiniens Parlament hat eine von Präsident Javier Milei vorangetriebene Reform gebilligt, die der Zentralbank künftig die Vergabe von Krediten an den hoch verschuldeten Staat verbietet. Der Notenbank wird zudem untersagt, neues Geld zu drucken, um Nationalstaat, Provinzen und Kommunen weitere Ausgaben zu ermöglichen oder Schuldenlöcher zu stopfen. Der marktradikale Staatschef Milei will damit die strukturellen Ursachen der extrem hohen Inflation bekämpfen, die Argentiniens Wirtschaft und dem unter hohen Lebenshaltungskosten leidenden Volk seit Jahren zu schaffen macht.