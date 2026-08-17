Der Aktienkurs von Argenx schnellte auf die Nachrichten hin um 8,8 Prozent auf 794,40 Euro nach oben. Erst im Juli waren die Papiere auf ein Rekordhoch von knapp 834 Euro gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen sie 2026 nun wieder rund 11 Prozent im Plus. Auf Sicht von rund 5 Jahren haben sie ihren Wert mehr als verdreifacht, auf Sicht von rund 10 Jahren sogar mehr als versechzigfacht.