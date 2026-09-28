87-Jährige von Polizei aus Wohnung geholt

Ausgelöst wurden die Proteste vom Fall der 87-jährigen Maricarmen Abascal. Sie war 1956 mit ihren Eltern in die Wohnung im Madrider Stadtteil Retiro eingezogen und hatte später den Mietvertrag übernommen. Nachdem das Gebäude an ein Immobilienunternehmen verkauft worden war, sollte sie ausziehen, weil ihr alter Mietvertrag nicht mehr gültig sei. Die neuen Eigentümer bekamen vor Gericht Recht. Nach mehreren gescheiterten Räumungsversuchen wurde sie schliesslich am Mittwoch von Polizisten trotz des Widerstandes von Unterstützern aus ihrer Wohnung geholt und in ein Krankenhaus gebracht.