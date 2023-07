Reserven beruhigen ungemein

Bei den über 75-jährigen Pensionären und Pensionärinnen halbiert sich die Armutsquote unter Berücksichtigung des flüssigen Vermögens praktisch: Sie sinkt von 19 auf 11 Prozent. Dass die Quote in dieser Alterskategorie deutlich höher ist, liegt auf der Hand: Gerade ärmere Pensionäre haben mit zunehmendem Alter immer weniger auf der hohen Kante. Zudem sind Frauen in der Altersgruppe Ü75 wegen der höheren Lebenserwartung immer stärker vertreten.