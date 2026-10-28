Auf den ersten Blick wirke das Regierungsprogramm wie ein «Rundum-sorglos-Paket». Man erspare sich «langwierige Verhandlungen mit Rüstungsriesen», sagte Loher. Die Beschaffung der F-35-Kampfjets hat ihm zufolge jedoch «erhebliche Tücken» des FMS offenbart. So existiere bei Konflikten - etwa um einen vermeintlichen Fixpreis - kein Gerichtsstand. Zudem sei man von der Prioritätenliste der USA abhängig und bei verspäteten Lieferungen seien in der Regel keine Konventionalstrafen möglich.