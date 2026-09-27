Die Beschaffung eines zweiten Systems, intern als Bodluv GR 2 bezeichnet, soll eine Lücke schliessen, die durch Probleme bei einem früheren Kauf entstand. Denn die Auslieferung des US-amerikanischen Patriot-Systems verzögert sich um fünf bis sieben Jahre. «Bis zur Einführung eines der beiden Bodluv-Systeme grösserer Reichweite besteht für die Schweiz kein Schutz», schrieb Armasuisse-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert auf Anfrage von Keystone-SDA.