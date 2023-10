Für das breite Publikum öffnet die Messe, die bis zum 22. Oktober dauert, an diesem Freitag ihre Türen. Das Event findet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Frankreich befindet sich seit dem Krieg im Nahen Osten und dem tödlichen Messerangiff auf einen Lehrer in einer Schule in Nordfrankreich in höchster Terrorwarnstufe. «Paris+ par Art Basel» ist nach Miami Beach und Hongkong der dritte Ableger der Art Basel, weltweit die grösste Kunstmesse, die 1970 in Basel ins Leben gerufen wurde.