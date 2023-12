Bei dem geplanten Bau handle es sich um die erste grössere Investition in eine Bäckerei in Westaustralien in den letzten 20 Jahren, so die Mitteilung. Wegen des Bevölkerungswachstums und der starken Nachfrage nach Backwaren seien die bestehenden Backkapazitäten in Australien nahezu vollständig ausgelastet, heisst es.