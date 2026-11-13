An der Börse wird Aryzta derzeit mit gut 1 Milliarde Franken bewertet. Die Aktie notierte am Donnerstagabend bei 41,95 Franken und hat damit seit dem Börsengang 2008 rund 92 Prozent ihres Werts eingebüsst. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aryzta liegt derzeit unter zehn, das Verhältnis von Unternehmenswert zum operativen Gewinn (EBITDA) bei etwas über sechs.