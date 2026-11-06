Verwaltungsratspräsident und Interimschef Urs Jordi würdigte Hubers Beitrag zur Verbesserung der Finanzlage von Arytra. Er sei massgeblich an der Transformation des Unternehmens und der Rückkehr zu einer soliden Finanzlage beteiligt gewesen. Huber war während fünf Jahren als Finanzchef für den Konzern tätig.