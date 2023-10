Die Ergebnisse von Aryzta werden von Analysten goutiert. Dies zeigt sich jedoch am Markt nicht: Am Mittag verlieren die Aktien des Backwarenspezialisten 1,7 Prozent auf 1,541 Franken. Marktbeobachter gehen davon aus, dass einige Investoren Gewinne einstreichen, denn Aryzta haben im bisherigen Jahresverlauf rund 40 Prozent Plus gemacht.