Auf Konzernebene bestätigt Aryzta die Absicht, ab 2027 wieder Kapital an die Aktionäre rückzuführen. Gestützt werde dies durch die Erwartung, im laufenden Geschäftsjahr 2026 einen EBITDA von rund 300 Millionen zu erzielen sowie einen Free Cashflow von rund 100 Millionen Euro, beides vor Einmalkosten. Die Finanzierungskosten würden zudem neu unter der bisherigen Prognosespanne von 37 bis 40 Millionen zu liegen kommen.