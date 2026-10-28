GSK hatte seinen Erlös in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um vier Prozent auf fast 8,9 Milliarden britische Pfund (rund 10,6 Mrd Euro) steigern können, wie der Konzern zuvor am Mittwochmorgen mitgeteilt hatte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Zuwachs von fünf Prozent. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis legte um drei Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Pfund zu und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.