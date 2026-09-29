Anstatt neue Regulierungen zu schaffen, müssten die bereits beschlossenen Reformen sorgfältig umgesetzt und deren Wirkung überprüft werden, schrieb der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH am Dienstag in einer Mitteilung. Unnötige Dokumentations-, Melde- und Kontrollpflichten würden den Ärztinnen und Ärzten Behandlungszeit entziehen.