Wie die «Finanz und Wirtschaft» kürzlich schrieb, hat das Unternehmen sämtliche Werbebanden für die Stadien der Fussball-Weltmeisterschaft geliefert. Sie sei dafür verantwortlich gewesen, dass die Botschaften von Coca-Cola, Visa und Adidas störungsfrei über die LED-Bildschirme am Spielfeldrand flackerten. Der Umsatz des Unternehmens wurde im Bericht auf 40 bis 50 Millionen Franken geschätzt.