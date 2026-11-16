Die geprüften Zahlen des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres entsprechen den vor gut zehn Tagen vorgelegten ungeprüften Werten. Demnach erzielte das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Montag einen Nettoumsatz von 43,8 Millionen Franken, was einem Plus von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der EBITDA stieg auf 25,0 von 18,9 Millionen Franken. Unter dem Strich kam der Gewinn bei 8,7 nach 5,3 Millionen zu liegen. Die Eigenkapitalbasis erhöhte sich auf 76,0 von 66,8 Millionen.